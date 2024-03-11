Ghukasyan Lilit — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ghukasyan Lilit

Место рождения

Yerevan, Yerevan, Armenia

Дата рождения

05.05.1993

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1965 г.р.

Муж

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

GG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1993

Отец: Ghukasyan Vahagn

Мать: Vahanyan Anahit

Рождение ребёнка
30.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Gyulgyulyan Arsen

Развод
2020

Муж: Gyulgyulyan Arsen

Бракосочетание
?.08.2020

Муж: Aghajanov Sergey

Рождение ребёнка
26.05.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Aghajanov Sergey

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