Ghukasyan Lilit
Место рожденияYerevan, Yerevan, Armenia
Дата рождения05.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1993
Отец: Ghukasyan Vahagn
Мать: Vahanyan Anahit
Рождение ребёнка
30.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Gyulgyulyan Arsen
Развод
2020
Муж: Gyulgyulyan Arsen
Бракосочетание
?.08.2020
Муж: Aghajanov Sergey
Рождение ребёнка
26.05.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Aghajanov Sergey