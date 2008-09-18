Чугункова Гордеева Надежда Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1984
Отец: Чугунков Виктор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.2008
Сын: Гордеев Тимофей Витальевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.12.2016
Дочь: Гордеева Вероника Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеев Виталий