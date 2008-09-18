Чугункова Гордеева Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугункова Гордеева Надежда Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1984

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1982 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1984

Отец: Чугунков Виктор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.09.2008

Сын: Гордеев Тимофей Витальевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.12.2016

Дочь: Гордеева Вероника Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Виталий

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