Трошкова Надежда Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошкова Надежда Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошков Дмитрий Михайлов

Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошков Дмитрий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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