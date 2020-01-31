Губжева (Берхамова) Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1939
Дата смерти31.01.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1961
Дочь: Губжева Лилия Хадисовна
Отец ребёнка: Губжев Хадис Хамурзович
Рождение ребёнка
24.07.1962
Дочь: Губжева Марина Хадисовна
Отец ребёнка: Губжев Хадис Хамурзович
Рождение ребёнка
26.04.1964
Отец ребёнка: Губжев Хадис Хамурзович
Рождение ребёнка
11.04.1966
Отец ребёнка: Губжев Хадис Хамурзович
Рождение ребёнка
13.05.1968
Дочь: Губжева Мадина Хадисовна
Отец ребёнка: Губжев Хадис Хамурзович
Рождение ребёнка
10.07.1973
Дочь: Губжева Лариса Хадисовна
Отец ребёнка: Губжев Хадис Хамурзович
Смерть
31.01.2020