Губжева (Берхамова) Раиса Михайловна 25.01.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Берхамова) Раиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1939

Дата смерти

31.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Хадис Хамурзович

Рождение ребёнка
08.04.1961

Дочь: Губжева Лилия Хадисовна

Отец ребёнка: Губжев Хадис Хамурзович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
24.07.1962

Дочь: Губжева Марина Хадисовна

Отец ребёнка: Губжев Хадис Хамурзович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
26.04.1964

Сын: Губжев Арсен Хадисович

Отец ребёнка: Губжев Хадис Хамурзович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
11.04.1966

Сын: Губжев Леонид Хадисович

Отец ребёнка: Губжев Хадис Хамурзович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
13.05.1968

Дочь: Губжева Мадина Хадисовна

Отец ребёнка: Губжев Хадис Хамурзович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
10.07.1973

Дочь: Губжева Лариса Хадисовна

Отец ребёнка: Губжев Хадис Хамурзович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
31.01.2020

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