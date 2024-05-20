Малышев Алексей Нестерович
Место рожденияд. Горки Варнаменского Уезда Нижегородской Области
Дата рождения1877
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Горки Варнаменского Уезда Нижегородской Области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малышева) Александра
Мать ребёнка: Малышева Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малышева) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Малышева Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Малышева Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1911
Дочь: Шувагина (Малышева) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Малышева Наталья Васильевна
Россия
Смерть
1937
д. Горки Варнаменского Уезда Нижегородской Области
Причина смерти: желудок (Cr?)