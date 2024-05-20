Малышев Алексей Нестерович 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малышев Алексей Нестерович

Место рождения

д. Горки Варнаменского Уезда Нижегородской Области

Дата рождения

1877

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Горки Варнаменского Уезда Нижегородской Области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малышева) Александра

Мать ребёнка: Малышева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малышева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Малышева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Малышева Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
14.06.1911

Дочь: Шувагина (Малышева) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Малышева Наталья Васильевна

Россия
Смерть
1937
д. Горки Варнаменского Уезда Нижегородской Области
Причина смерти: желудок (Cr?)

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