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Овчинников Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1884

Отец: Овчинников Филипп Ефремович

Мать: Марина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.10.1902

Жена: Овчинникова (Зерасименко) Евгения Георгиевна

Рождение ребёнка
21.07.1904

Сын: Овчинников Илья

Мать ребёнка: Овчинникова (Зерасименко) Евгения Георгиевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Овчинникова) Надежда

Мать ребёнка: Овчинникова (Зерасименко) Евгения Георгиевна

Рождение ребёнка
14.09.1912

Дочь: (Овчинникова) Надежда

Мать ребёнка: Овчинникова (Зерасименко) Евгения Георгиевна

Рождение ребёнка
12.01.1915

Дочь: (Овчинникова) Татьяна

Мать ребёнка: Овчинникова (Зерасименко) Евгения Георгиевна

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