Овчинников Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1884
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1884
Отец: Овчинников Филипп Ефремович
Мать: Марина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.10.1902
Рождение ребёнка
21.07.1904
Сын: Овчинников Илья
Мать ребёнка: Овчинникова (Зерасименко) Евгения Георгиевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Овчинникова) Надежда
Мать ребёнка: Овчинникова (Зерасименко) Евгения Георгиевна
Рождение ребёнка
14.09.1912
Дочь: (Овчинникова) Надежда
Мать ребёнка: Овчинникова (Зерасименко) Евгения Георгиевна
Рождение ребёнка
12.01.1915
Дочь: (Овчинникова) Татьяна
Мать ребёнка: Овчинникова (Зерасименко) Евгения Георгиевна