Пронюшкина (Пронюшкина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронюшкина (Пронюшкина) Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Пронюшкин Дмитрий

Отец ребёнка: Пронюшкин Доримедонт

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пранюшкина Авдотья

Отец ребёнка: Пронюшкин Доримедонт

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пронюшкин Матвей

Отец ребёнка: Пронюшкин Доримедонт

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронюшкин Доримедонт

Смерть
Неизвестно
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