Пронюшкина (Пронюшкина) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Игнат
Рождение ребёнка
1836
Сын: Пронюшкин Дмитрий
Отец ребёнка: Пронюшкин Доримедонт
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пранюшкина Авдотья
Отец ребёнка: Пронюшкин Доримедонт
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пронюшкин Матвей
Отец ребёнка: Пронюшкин Доримедонт
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронюшкин Доримедонт
Смерть
Неизвестно