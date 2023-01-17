Дарья Родионова
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1736
Отец: Родион Яковлев?
Мать: не указана
Возможно переехала с умершим братом Михаилом Родионовым шурином Михаила Архипова из 1 семьи
Рождение ребёнка
1759
Сын: Антон Васильев
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764
Сын: Федор Васильев
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1772
Сын: Борис Васильев
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1779
Сын: Петр Васильев
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гавриил Васильев
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
1775
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Афанасьев
Смерть
Неизвестно