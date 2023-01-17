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Дарья Родионова

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Место рождения

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Родион Яковлев?

Мать: не указана

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Возможно переехала с умершим братом Михаилом Родионовым шурином Михаила Архипова из 1 семьи
Рождение ребёнка
1759

Сын: Антон Васильев

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Борис Васильев

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Петр Васильев

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
1782

Сын: Гавриил Васильев

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

1775
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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