Акулина Дмитриева
Место рождения
Дата рождения13.06.1854 ст.
Дата смерти11.08.1855 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1854 ст.
Отец: Пазюк Дмитрий Васильев
Мать: Агафья Мартынова
Крещение
14.06.1854 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Терентий Иванов Пазюк
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.08.1855 ст.
Причина смерти: от оспы
Похороны
13.08.1855 ст.