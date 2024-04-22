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Акулина Дмитриева

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

13.06.1854 ст.

Дата смерти

11.08.1855 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1854 ст.

Отец: Пазюк Дмитрий Васильев

Мать: Агафья Мартынова

Колонщина, Київська область
Крещение
14.06.1854 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Терентий Иванов Пазюк
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
11.08.1855 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от оспы
Похороны
13.08.1855 ст.
Колонщина, Київська область
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