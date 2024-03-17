Филонов Кузьма Иванович
Место рожденияОрловская губерния
Дата рождения29.07.1886
Дата смерти29.04.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1886
Отец: Филонов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Филонова (Дёмина) Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Филонова (Дёмина) Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филонова (Дёмина) Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Соснина (Филонова) Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Филонова (Дёмина) Фёкла
Рождение ребёнка
11.07.1935
Сын: Филонов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Филонова (Дёмина) Фёкла
Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
29.04.1990