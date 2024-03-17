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Филонов Кузьма Иванович

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Место рождения

Орловская губерния

Дата рождения

29.07.1886

Дата смерти

29.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1886

Отец: Филонов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филонов Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Филонова (Дёмина) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филонов Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Филонова (Дёмина) Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филонова (Дёмина) Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Соснина (Филонова) Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Филонова (Дёмина) Фёкла

Рождение ребёнка
11.07.1935

Сын: Филонов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Филонова (Дёмина) Фёкла

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
29.04.1990

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