Одинец Ефросинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинец Ефросинья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

28.03.1799

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Одинец Василий Васильев

Мать: не указана

Смерть
28.03.1799
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