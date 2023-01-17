Власова (Васильева) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения29.05.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1959
Рождение ребёнка
03.12.1984
Дочь: Илюшина Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Власов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно