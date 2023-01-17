Власова (Васильева) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Васильева) Надежда Александровна

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Место рождения

Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

29.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1959

Отец: Васильев Александр Григорьевич

Мать: Васильева Людмила Ивановна

Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.12.1984

Дочь: Илюшина Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Власов Виктор Васильевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Виктор Васильевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Виктор Васильевич

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