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Затолокин Сергей
Затолокин Сергей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.03.1960
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Никонова) Марина
1963 г.р.
Дети
(Затолокина) Екатерина
1993 г.р.
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1993
Дочь:
Екатерина
Мать ребёнка:
Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Марина
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