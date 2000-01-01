Затолокин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затолокин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1993

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

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