Сидикиҗамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фәхретдин
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Фәхретдинова (Исмагилова) Өфегөл Фәхретдин Кызы
Отец ребёнка: Фәхретдин