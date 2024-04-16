Зайка Иван Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайка Иван Данилов

Зайка Иван Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Зайка Данил Иванов

Мать: Зайка Ульяна Григорьева

Бракосочетание
02.02.1791

Жена: Бурденко Ульяна Григорьева

Дептовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Зайка Севастьян Иванов

Мать ребёнка: Бурденко Ульяна Григорьева

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Зайка Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Бурденко Ульяна Григорьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close