Зайка Иван Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Зайка Данил Иванов
Мать: Зайка Ульяна Григорьева
Бракосочетание
02.02.1791
Дептовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Бурденко Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Зайка Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Бурденко Ульяна Григорьева
Смерть
Неизвестно