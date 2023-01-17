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Симонов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Василий Емельянович

Мать: не указана

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
25.01.1909 ст.

Жена: Симонова Анна Александровна

Георгиевский, Рылеевская волость, Галичский уезд
деревни Мужилова Рылеевской волости крестьянский сын Дмитрий Васильев СИМАНОВ, православного вероисповедания первым браком, 22 лет и деревни Княгинина Богчинской волости крестьянина Александра Арсенье... Показать все
Военная служба
С 1914
9-й Сибирский стрелковый полк Контужен 22.07.1915 Ранен в левое бедро 27.08.1915
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Симонова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Симонова Анна Александровна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Симонова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Симонова Анна Александровна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
С 1931 по 1933
Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Колхоз "Красный мужиловец", бригадир
Осуждение
1933
Галич, город Галич, Костромская область
нарсудом в г. Галиче был судим по ст. 111 УК к трем месяцам принудительных работ за порчу в наволоках колхозного сена, которое было сложено в скирды сырое и на болоте. В результате чего сено испортило... Показать все
Арест
07.01.1941
Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Осуждение
17.02.1941
Галич, город Галич, Костромская область
Выслушав объяснения обвиняемого, допросы свидетелей, выслушав стороны, проверив материалы предварительного расследования судебная коллегия установила: Обвиняемый Симонов будучи враждебно настроен по о... Показать все
Смерть
Неизвестно
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