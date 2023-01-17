Симонов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Василий Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1909 ст.
Георгиевский, Рылеевская волость, Галичский уезд
деревни Мужилова Рылеевской волости крестьянский сын Дмитрий Васильев СИМАНОВ, православного вероисповедания первым браком, 22 лет и деревни Княгинина Богчинской волости крестьянина Александра Арсенье... Показать все
Военная служба
С 1914
9-й Сибирский стрелковый полк Контужен 22.07.1915 Ранен в левое бедро 27.08.1915
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Симонова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Симонова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Симонова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Симонова Анна Александровна
Работа или профессия
С 1931 по 1933
Колхоз "Красный мужиловец", бригадир
Осуждение
1933
нарсудом в г. Галиче был судим по ст. 111 УК к трем месяцам принудительных работ за порчу в наволоках колхозного сена, которое было сложено в скирды сырое и на болоте. В результате чего сено испортило... Показать все
Арест
07.01.1941
Осуждение
17.02.1941
Выслушав объяснения обвиняемого, допросы свидетелей, выслушав стороны, проверив материалы предварительного расследования судебная коллегия установила: Обвиняемый Симонов будучи враждебно настроен по о... Показать все
Смерть
Неизвестно