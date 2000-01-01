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Полторацкий Геннадий Яковлевич

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Место рождения

г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полторацкий Яков Прокопович

Мать: Полторацкая Анна Климовна

г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полторацкая Екатерина

г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полторацкая Екатерина

Место жительства
Неизвестно
г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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