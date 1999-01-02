Феоктистов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеоктистов Иван Михайлович

Феоктистов Иван Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1999

Отец: Феоктистов Михаил Иванович

Мать: Феоктистова Елена Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close