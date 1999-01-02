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Феоктистов Иван Михайлович
Феоктистов Иван Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.01.1999
Пол
Мужской
Отец
Феоктистов Михаил Иванович
1964 г.р.
Мать
Феоктистова Елена Николаевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1999
Отец:
Феоктистов Михаил Иванович
Мать:
Феоктистова Елена Николаевна
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