Никонова (Глазунова) Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1894
Отец ребёнка: Никонов Павел Осипович
Рождение ребёнка
06.01.1896
Дочь: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна
Отец ребёнка: Никонов Павел Осипович
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Кузнецова (Никонова) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Никонов Павел Осипович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Туркеева (Никонова) Руфина Павловна
Отец ребёнка: Никонов Павел Осипович
Рождение ребёнка
25.09.1914
Отец ребёнка: Никонов Павел Осипович
Смерть
1940