Никонова (Глазунова) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Глазунова) Александра Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Глазунов Афанасий Алексеев

Мать: Глазунова Анна Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Павел Осипович

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Никонов Иван Павлович

Отец ребёнка: Никонов Павел Осипович

Рождение ребёнка
06.01.1896

Дочь: Зайкова (Никонова) Евгения Павловна

Отец ребёнка: Никонов Павел Осипович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Кузнецова (Никонова) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Никонов Павел Осипович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Туркеева (Никонова) Руфина Павловна

Отец ребёнка: Никонов Павел Осипович

Рождение ребёнка
25.09.1914

Сын: Никонов Петр Павлович

Отец ребёнка: Никонов Павел Осипович

Смерть
1940

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