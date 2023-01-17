Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Феодора Казимирова
Отец ребёнка: Казимир Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казимир Михайлов
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно