Катерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Феодора Казимирова

Отец ребёнка: Казимир Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казимир Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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