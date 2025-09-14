Смирнова Елена Игоревна
женский, родилась 13.10.1964
МатьСоболева Олимпиада Александровна08.07.1937 г.р.
ОтецСтениловский Игорь Александрович22.07.1940 г.р.
Супруги
Смирнов Владимир Михайлович09.12.1961 г.р.
Дети
Смирнов (Нацун) Максим Владимирович21.05.1985 г.р.
Смирнов Алексей Владимирович27.07.1990 г.р.
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Рождение
13.10.1964
Рождение ребёнка
21.05.1985
Сын: Смирнов (Нацун) Максим Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Михайлович
Бракосочетание
21.04.1989
Рождение ребёнка
27.07.1990
Сын: Смирнов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Михайлович