Смирнова Елена Игоревна 13.10.1964 — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнова Елена Игоревна

Автор
ЕС
Смирнова Е.

женский, родилась 13.10.1964

Мать
Соболева Олимпиада Александровна08.07.1937 г.р.
Отец
Стениловский Игорь Александрович22.07.1940 г.р.
Супруги
Смирнов Владимир Михайлович09.12.1961 г.р.
Дети
Смирнов (Нацун) Максим Владимирович21.05.1985 г.р.
Смирнов Алексей Владимирович27.07.1990 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1964

Отец: Стениловский Игорь Александрович

Мать: Соболева Олимпиада Александровна

Рождение ребёнка
21.05.1985

Сын: Смирнов (Нацун) Максим Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Михайлович

Бракосочетание
21.04.1989

Муж: Смирнов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
27.07.1990

Сын: Смирнов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Михайлович

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