Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Васильевич

Дмитрий Васильевич

Место рождения

Городище 2-е, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище 2-е, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
14.11.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 14.11.1909 Чермы Екатерина Дмитриевна Чермы отец крестьянин Дмитрий Ильич Чермы мать жена Александра Кирилловна Городище 2 д крестьянин Дмитрий Васильевич Городище 2 д кре... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close