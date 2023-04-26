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Зарецкий Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарецкий Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарецкая Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарецкий Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарецкий Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Зарецкий Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Лисковец (Зарецкая) Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
08.04.1928

Сын: Зарецкий Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
1967
Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область

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