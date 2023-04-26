Зарецкий Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарецкий Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарецкая Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарецкий Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарецкий Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зарецкий Иосиф Григорьевич
Мать ребёнка: Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Лисковец (Зарецкая) Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
08.04.1928
Сын: Зарецкий Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна
Смерть
1967