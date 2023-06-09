Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Агафонникова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Агафонников Николай Владимирович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Агафонников Герман Николаевич
Отец ребёнка: Агафонников Николай Владимирович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Агафонников Серафим Николаевич
Отец ребёнка: Агафонников Николай Владимирович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Агафонников Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Агафонников Николай Владимирович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Агафонникова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Агафонников Николай Владимирович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Агафонников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Агафонников Николай Владимирович
Смерть
Неизвестно