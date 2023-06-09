Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонников Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Агафонникова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Агафонников Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Агафонников Герман Николаевич

Отец ребёнка: Агафонников Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Агафонников Серафим Николаевич

Отец ребёнка: Агафонников Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Агафонников Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Агафонников Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Агафонникова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Агафонников Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Агафонников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Агафонников Николай Владимирович

Смерть
Неизвестно

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