Сыромятников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыромятников Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыромясский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыромясский Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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