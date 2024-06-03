Ляховский Иван (Иоанн) Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.02.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1882 ст.
Сын: Ляховский Александр Иванович
Мать ребёнка: Ляховская (Розалиева) Антонина Георгиевна
Рождение ребёнка
16.08.1886
Дочь: Васильева-Остроумова (Ляховская) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ляховская (Розалиева) Антонина Георгиевна
Рождение ребёнка
11.07.1890
Дочь: Корышева (Ляховская) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Ляховская (Розалиева) Антонина Георгиевна
Рождение ребёнка
08.02.1899
Сын: Ляховский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Ляховская (Розалиева) Антонина Георгиевна
Рождение ребёнка
20.01.1901
Дочь: Ляховская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ляховская (Розалиева) Антонина Георгиевна
Смерть
Неизвестно