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Ляховский Иван (Иоанн) Владимирович

Место рождения

Матвеевка, Сорочинский, Оренбургская область

Дата рождения

01.02.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1861

Отец: Ляховский Владимир Петрович

Мать: Ляховская (Зефирова) Ольга Николаевна

Матвеевка, Сорочинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляховская (Розалиева) Антонина Георгиевна

Рождение ребёнка
05.08.1882 ст.

Сын: Ляховский Александр Иванович

Мать ребёнка: Ляховская (Розалиева) Антонина Георгиевна

Колышкино, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.08.1886

Дочь: Васильева-Остроумова (Ляховская) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ляховская (Розалиева) Антонина Георгиевна

Колышкино, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.07.1890

Дочь: Корышева (Ляховская) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Ляховская (Розалиева) Антонина Георгиевна

Колышкино, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
08.02.1899

Сын: Ляховский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ляховская (Розалиева) Антонина Георгиевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1901

Дочь: Ляховская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ляховская (Розалиева) Антонина Георгиевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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