Ренье Филипп
Место рожденияАлександровка, Россия
Дата рождения13.12.1902
Дата смерти28.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1902
Отец: Ренье Готтфрид
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ренье (Майнгардт) Отилья
Рождение ребёнка
14.08.1924
Сын: Ренье Филипп
Мать ребёнка: Ренье (Майнгардт) Отилья
Рождение ребёнка
10.06.1926
Рождение ребёнка
22.10.1927
Рождение ребёнка
28.09.1935
Рождение ребёнка
15.07.1942
Смерть
28.04.1987