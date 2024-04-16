Ренье Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ренье Филипп

Место рождения

Александровка, Россия

Дата рождения

13.12.1902

Дата смерти

28.04.1987

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1902

Отец: Ренье Готтфрид

Мать: Ренье (Велер) Мари-Катрин

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ренье (Майнгардт) Отилья

Рождение ребёнка
14.08.1924

Сын: Ренье Филипп

Мать ребёнка: Ренье (Майнгардт) Отилья

Рождение ребёнка
10.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ренье (Майнгардт) Отилья

Рождение ребёнка
22.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ренье (Майнгардт) Отилья

Рождение ребёнка
28.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ренье (Майнгардт) Отилья

Рождение ребёнка
15.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ренье (Майнгардт) Отилья

Смерть
28.04.1987

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