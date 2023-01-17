Крехтунов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.03.1882 ст.
Дата смертиМежду 1917 и 1950
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1882 ст.
Место жительства
С 1883
Бракосочетание
07.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
16.01.1901 ст.
Дочь: Крехтунова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Крехтунова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
28.08.1902 ст.
Дочь: Проваткина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Крехтунова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Крехтунов Петр Васильевич
Мать ребёнка: Крехтунова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1914
Сын: Крехтунов Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: Крехтунова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Крехтунов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Крехтунова Пелагея Васильевна
Смерть
Между 1917 и 1950
Рождение ребёнка
22.07.1918 ст.
Сын: Крехтунов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Крехтунова Пелагея Васильевна