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Крехтунов Василий Иванович

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Место рождения

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

08.03.1882 ст.

Дата смерти

Между 1917 и 1950

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1882 ст.

Отец: Крехтунов Иван Данилов

Мать: Крехтунова Анастасия Семенова

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1883
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
07.01.1900 ст.

Жена: Крехтунова Пелагея Васильевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.01.1901 ст.

Дочь: Крехтунова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Крехтунова Пелагея Васильевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.08.1902 ст.

Дочь: Проваткина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Крехтунова Пелагея Васильевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Крехтунов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Крехтунова Пелагея Васильевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.01.1914

Сын: Крехтунов Кирилл Васильевич

Мать ребёнка: Крехтунова Пелагея Васильевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Крехтунов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Крехтунова Пелагея Васильевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Между 1917 и 1950
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.07.1918 ст.

Сын: Крехтунов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Крехтунова Пелагея Васильевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
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