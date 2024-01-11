Фролова (Карасева) Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Карасева) Ольга Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1976

Отец: Фролов Борис Юрьевич

Мать: Ланцова Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
09.10.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карасев Дмитрий Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вероника Дмитриевна

Отец ребёнка: Карасев Дмитрий Неизвестно

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