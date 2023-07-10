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Золочевская Ефимия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Золочевский Иван Денисович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Золочевский Иванович

Отец ребёнка: Золочевский Иван Денисович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Золочевский Иван Денисович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Золочевский Иван Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золочевский Иван Денисович

Место жительства
Неизвестно
Каменка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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