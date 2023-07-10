Золочевская Ефимия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Золочевский Иван Денисович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Золочевский Иванович
Отец ребёнка: Золочевский Иван Денисович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Золочевский Иван Денисович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Золочевский Иван Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Каменка, Харківська область
Смерть
Неизвестно