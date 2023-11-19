Кованскова (Тивилина) Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковансков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковансков Алексей
Смерть
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область