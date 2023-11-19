Кованскова (Тивилина) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованскова (Тивилина) Серафима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тивилин Николай

Мать: Тивилина (Трефилова) Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковансков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковансков Алексей

Смерть
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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