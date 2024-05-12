Кобзева (Бабкина) Александра Афанасьевна 17.09.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКобзева (Бабкина) Александра Афанасьевна

Кобзева (Бабкина) Александра Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1910

Дата смерти

24.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1910

Отец: Бабкин Афанасий

Мать: Бабкина Татьяна

Рождение ребёнка
27.09.1931

Дочь: Пирогова (Кобзева) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Кобзев Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1937

Сын: Кобзев Игорь Иванович

Отец ребёнка: Кобзев Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобзев Иван Иванович

Смерть
24.10.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.