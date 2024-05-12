Кобзева (Бабкина) Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1910
Дата смерти24.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1910
Отец: Бабкин Афанасий
Мать: Бабкина Татьяна
Рождение ребёнка
27.09.1931
Дочь: Пирогова (Кобзева) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Кобзев Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1937
Отец ребёнка: Кобзев Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобзев Иван Иванович
Смерть
24.10.1994