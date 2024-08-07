Кудашкина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1907
Дочь: Кудашкина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.03.1908
Дочь: Кудашкина Мария Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.06.1914
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно