Кудашкина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашкина Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1907

Дочь: Кудашкина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.03.1908

Дочь: Кудашкина Мария Петровна

Отец ребёнка: не указан

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.06.1914

Сын: Кудашкин Павел Петрович

Отец ребёнка: не указан

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Кудашкин Михаил Петрович

Отец ребёнка: не указан

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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