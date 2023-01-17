(Горбачёва) Елена Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горбачёва) Елена Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между ?.03.1901 и ?.03.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.03.1901 и ?.03.1902

Отец: Горбачёв Артемий Васильевич

Мать: не указана

Конфирмация (миропомазание)
18.03.1909
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к православной церкви из раскола безпоповской секты
Смерть
Неизвестно
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