(Горбачёва) Елена Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду ?.03.1901 и ?.03.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.03.1901 и ?.03.1902
Отец: Горбачёв Артемий Васильевич
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
18.03.1909
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к православной церкви из раскола безпоповской секты
Смерть
Неизвестно