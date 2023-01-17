Юткина Елена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юткина Елена Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1908

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Юткин Иван Епифанович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.08.1913

Дочь: Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Юткин Иван Епифанович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юткин Иван Епифанович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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