Юткина Елена Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1908
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Юткин Иван Епифанович
Рождение ребёнка
04.08.1913
Дочь: Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Юткин Иван Епифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно