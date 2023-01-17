Домна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Елисеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталья Елисеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мухин Никита Никитич
Отец ребёнка: Мухин Никита Павлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Мухин Никита Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно