Домна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Елисеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталья Елисеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1852

Сын: Мухин Никита Никитич

Отец ребёнка: Мухин Никита Павлович

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Мухин Никита Павлович

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Никита Павлович

Смерть
Неизвестно
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