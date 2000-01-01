Исраелян Осип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исраелян Отец
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1915
Мать ребёнка: Петросян Тамара
Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исраелян Исраел
Мать ребёнка: Петросян Тамара
Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исраелян Ася
Мать ребёнка: Петросян Тамара
Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исраелян Араксия
Мать ребёнка: Петросян Тамара
Арцах, г. Мардакерт
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петросян Тамара
Смерть
Неизвестно