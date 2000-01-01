Исраелян Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исраелян Осип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исраелян Отец

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1915

Сын: Исраелян Агарон Осипович

Мать ребёнка: Петросян Тамара

Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исраелян Исраел

Мать ребёнка: Петросян Тамара

Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исраелян Ася

Мать ребёнка: Петросян Тамара

Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исраелян Араксия

Мать ребёнка: Петросян Тамара

Арцах, г. Мардакерт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петросян Тамара

Смерть
Неизвестно
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