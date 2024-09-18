Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Степан Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Сын: Стрельцов Иван Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно