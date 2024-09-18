Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Степан Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Сын: Стрельцов Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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