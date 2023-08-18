Рожковский Анатопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожковский Анатопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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