Лукинская Параскева Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1880 ст.
Сын: Лукинский Симеон Антонович
Отец ребёнка: Лукинский Антон Степанович
Рождение ребёнка
07.05.1888 ст.
Сын: Лукинский Николай Антонович
Отец ребёнка: Лукинский Антон Степанович
Рождение ребёнка
27.05.1891 ст.
Сын: Лукинский Федор Антонович
Отец ребёнка: Лукинский Антон Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохрякова Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Лукинский Антон Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно