Лукинская Параскева Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинская Параскева Трофимовна

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Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.01.1880 ст.

Сын: Лукинский Симеон Антонович

Отец ребёнка: Лукинский Антон Степанович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.05.1888 ст.

Сын: Лукинский Николай Антонович

Отец ребёнка: Лукинский Антон Степанович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.05.1891 ст.

Сын: Лукинский Федор Антонович

Отец ребёнка: Лукинский Антон Степанович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохрякова Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Лукинский Антон Степанович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукинский Антон Степанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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