Зинкевич Роман Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинкевич Роман Николаевич

Зинкевич Роман Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зинкевич Николай Васильевич

Мать: Губайдуллина Светлана Талгатовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close