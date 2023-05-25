Петашихина Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петашихина Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Зимирев Прокопий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Зимирев Прокопий Ильич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Зимирев Александр Прокопиевич

Отец ребёнка: Зимирев Прокопий Ильич

Смерть
Неизвестно

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