Горшкова Гаршкова Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Место жительства
1858
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Стрелецкая-Зарецкая слобода г. Михайлова ГАРО ф 129 оп 54 д 54 св 816 Ревизские сказки экономических крестьян Михайловского уезда
Смерть
Неизвестно