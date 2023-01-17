Дубакин Николай Евстратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Дубакина Васса Арсеньевна
Рождение ребёнка
16.02.1914
Сын: Дубакин Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Дубакина Васса Арсеньевна
Рождение ребёнка
29.12.1915
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Дубакина Васса Арсеньевна
Смерть
Неизвестно