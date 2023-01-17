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Дубакин Николай Евстратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1909

Жена: Дубакина Васса Арсеньевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дубакин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Дубакина Васса Арсеньевна

Перово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1914

Сын: Дубакин Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Дубакина Васса Арсеньевна

Перово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.12.1915

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Дубакина Васса Арсеньевна

Перово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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