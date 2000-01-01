Скрипников Вениамин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипников Вениамин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1943

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1943

Отец: Скрипников Александр Данилович

Мать: Скрипникова Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
14.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Смерть
1987
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