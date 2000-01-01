Скрипников Вениамин
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1943
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1943
Рождение ребёнка
14.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Смерть
1987