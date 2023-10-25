Подорова Ефимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подорова Ефимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Около 1831

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Подоров Пантелей Иванович

Отец ребёнка: Подоров Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Подорова Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Подоров Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Подоров Федор Иванович

Отец ребёнка: Подоров Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подоров Иван Сергеевич

Смерть
Около 1831
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