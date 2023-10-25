Подорова Ефимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиОколо 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Подоров Пантелей Иванович
Отец ребёнка: Подоров Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Подорова Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Подоров Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Подоров Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1831