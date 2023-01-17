Мануйлов Григорий Мануйлович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Мануйлов Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Мануйлова Васса Стефанова
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мануйлов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Мануйлова Васса Стефанова
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мануйлов Гаврил Григорьевич
Мать ребёнка: Мануйлова Васса Стефанова
Смерть
Неизвестно