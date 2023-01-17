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Мануйлов Григорий Мануйлович

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Место рождения

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Мануйлов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Мануйлова Васса Стефанова

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Мануйлов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Мануйлова Васса Стефанова

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мануйлов Гаврил Григорьевич

Мать ребёнка: Мануйлова Васса Стефанова

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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