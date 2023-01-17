Москвин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвин Иван Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1874

Дата смерти

16.02.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1896 по 1896
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1897
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.02.1946
Москва, город федерального значения Москва
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