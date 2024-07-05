Soloveychik Shimon
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1847
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Soloveychik Shmuyla
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Soloveychik) Blyma
Мать ребёнка: Соловейчик (Фельдман) Махля
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Soloveychik) Rivka
Мать ребёнка: Соловейчик (Фельдман) Махля
Смерть
1847
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Soloveychik) Zelda
Мать ребёнка: Соловейчик (Фельдман) Махля