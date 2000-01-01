Фокина (Фурсова) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина (Фурсова) Таисия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фурсов Иван Васильевич

Мать: Фурсова Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Фокин Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Фокин Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кусняк Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Фокин Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Владимир Петрович

Смерть
Неизвестно
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