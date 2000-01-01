Фокина (Фурсова) Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фурсов Иван Васильевич
Мать: Фурсова Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Фокин Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фокин Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кусняк Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Фокин Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно